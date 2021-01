Signos criativos. Será que o seu é um deles?

Até os mais desinteressados quanto ao tema dasabem que a que cadasão atribuidas determinadas especificidades e características, e que há generalizações quanto à reputação de uns e de outros. Por exemplo, os gémeos são faladores, os carneiros "fervem em pouca água", os escorpiões são genuinamente sedutores, e o capricórnios são workaholics. Claro, nem toda a gente se irá rever nestas descrições.Segundo a especialista em astrologia do site StyleCaster , Brenna Lilly, existem signos que são mais criativos que outros. E sim, a criatividade não se resume aos artistas. Há muitas formas de a expressar e até as profissões mais "aborrecidas" podem ser desempenhadas por um ser humano criativo, que poderia muito bem ter seguido outra carreira. Por outro lado, há quem concilie os dois. Afimal, podemos ser muitas coisas ao mesmo tempo e todos temos um nível de criatividade maior ou menor (que ou se revela ou nunca chega a ser exibido). astrologia , ainda assim, aponta a existência de signos mais imaginativos e criativos do que outros (ou pelo menos, que o são com mais naturalidade). Segundo esta autora, são eles:Sendo oum signo de água, foi feito para as artes. Pintores, cantores, atores, poetas, fotógrafos ou tatuadores são profissões que as pessoas deste signo tendem a escolher, de acordo com Brenna Lilly, sendo ela própria deste signo. São signos "líderes e empáticos, com a capacidade de sentir intensamente as emoções, bem como retratá-las no ecrã, tela, papel ou tinta."Quanto aos nativos do signo, embora sejam conhecidos pela preguiça e teimosia, são secretamente criativos. Touro é regulado pelo planeta Vénus (a deusa do amor), por isso conta com muitos nativos bons vivants. "Mesmo que possam parecer preguiçosos, é só porque querem esforçar-se pelas coisas que realmente os apaixonam." Não tentem meter-lhes rótulos ou fazê-los agir "com normalidade", porque não irão gostar. "Não se adequam exatamente a um estilo de vida normal de [trabalho] das 9h às 17h. No entanto, se der a um Touro a oportunidade de explorar aquilo por que é mais apaixonado, a sua natureza venusiana assumirá o controlo e criará bela música, poesia e arte."E os? "São mutáveis por natureza" o que significa que gostam do conceito "go with the flow", ou seja, deixam-se ir com facilidade "e movem-se com as correntes da energia à sua volta, por isso são ótimos em festas porque podem corresponder à vibração de qualquer pessoa. São também um sinal de fogo, o que significa que são movidos pela paixão interior." A combinação destas duas energias potencia uma personalidade extremamente criativa. Os sagitarianos não só encontram inspiração nos ambientes mais mundanos, como também podem servir de inspiração para os outros.