Pernille Teisbæk para a Mango: uma coleção-cápsula para todas as estações

Pernille Teisbæk para a Mango. Foto: DR

Pernille Teisbæk para a Mango. Foto: DR

Pernille Teisbæk para a Mango. Foto: DR

Pernille Teisbæk para a Mango. Foto: DR

Pernille Teisbæk para a Mango. Foto: DR

Composta por 20 peças, marcadamente premium epara usar esta e nas próximas estações, a colaboração entre a dinamarquesae a Mango chega às lojas esta quinta, 7Stylist, diretora criativa, empreendedora e mãe é uma Mango Girl há vários anos, tendo sido, aliás, uma das primeiras it-girls escolhidas para as campanhas da marca. coleção-cápsula é feita de cores neutras com o preto e o azul chumbo como protagonistas e conta com peçasonde ase misturam come seda. Uma coleção intemporal, do sexy ao sporty, pensada para atravessar tendências e estaçoes, como nos explicaem entrevista-.Adoro Moda desde pequena, é uma enorme paixão minha. Passava horas no meu closet a experimentar diferentes combinações de peças, texturas e cores. Descobrir o que funciona bem em conjunto e o que não funciona. Aprendi muito com isso e aplico-o quando faço styling a mim própria, mas também quando o faço para os outros.Acho que é algo que tem estado sempre comigo, como- ao olhar para o modo de vestir da minha avó e da minha mãe e para o seu mood mais minimalista.NÃO! De forma alguma, mas estou muito grata por onde estou hoje - estãopor trás disto e contei sempre com o apoio de umaPasso todo o meu tempo com a minha família e os meus filhos.Eu adoro decoração de interiores, por isso ae aUm- fácil de combinar com saltos altos, uma carteira e joias para o tornar mais festivo.É uma combinação clássica, mas também divertida para combinar outras cores ou tonalidades diferentes dos mesmos tons.Use sempre um chapéu enquanto estiver ao sol - a única coisa que pode ajudar contra danos do sol em combinação com umO meu estilo é clássico, por vezes masculino com um toque de conforto. Estou a usar menos sapatos de alto alto depois de me ter tornado mãe, mas adoro vestir-me bem quando saio.Há anos que trabalho com a Mango. A marca tem seguido a minha viagem e sempre foi muito leal - estou muito grata por isso. Adoro criar e desafiar-me, por isso, criar esta coleção e campanha em conjunto com a equipa tem sido, mas também trabalhoso.Estou sempre a pensar dequando trabalho com o meu próprio guarda-roupa, pelo que esse foi um facto muito importante ao iniciar o processo de design. Criar peças que podem durar anos, que sãoe que contam com tecidos sustentáveis.