Mango filma campanha de natal em Portugal

Nesta quadra festiva, a marca espanhola lançou a campanha With Love, To You, centrada no prazer de oferecer. Fotografada em vários pontos do país, With Love, To You revela momentos de afeto entre amigos e família, evidenciando a importância do sentido de comunidade. Como protagonistas, tem a família da modelo Mariana Santana, acompanhada pela mãe e pela filha; o par formado pelos modelos Sam Blomqvist e Jeremy Young; e o grupo de amigos dos modelos Amrit Kaur, Andrew Georgiades e Sabine Glud.

Imagens da campanha With Love, To You Foto: Mango

em Lisboa, e o, em Grândola, foram alguns dos pontos onde a campanha da Mango foi filmada.