Sara Sampaio e Kendall Jenner mostram como usar os coletes da estação

Sara Sampaio

Kendall Jenner Foto: Getty Images

1 de 10 Ganni, €185 em matchesfashion.com 2 de 10 Sous, €585 3 de 10 Springfield, €34,99 4 de 10 Mango, €25,99 5 de 10 Massimo Dutti, €39,95 6 de 10 Giambattista Valli, €1068 em farfetch.com 7 de 10 Zara, €25,95 8 de 10 Uterqüe, €69 9 de 10 Cortefiel, €39,99 10 de 10 Gucci, €1300, em farfetch.com

Os coletes regressaram dos anos 70 diretamente para as coleções da primavera/verão de 2020, depois de se tornarem tendência na estação passada. Prova-o, que usou um colete de malha às riscas laranja, amarelo, cinzento e branco da Mango, por cima de uma camisa clássuca, completando o conjunto com calças e mocassins, e uma carteira Burberry Olympia. Jáusou o mesmo colete com os calções correspondentes, para fazer um efeito de jumpsuit.Na a fotogaleria juntamos esta e outras opções para vestir agora.