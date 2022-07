Nuria Val, a it-girl espanhola que não usa filtros e fotografa em analógica

Nuria Val Foto: DR

Nuria Val Foto: DR

Sempre fui muito ligada à natureza e sinto que ela influencia muito tudo o que faço e tudo o que visto. Gosto de ter um aspeto muito natural em termos de beleza. Sinto que uma pele saudável é tudo, e fortalece a nossa beleza natural. Em relação à moda, adoro usar cores que se podem encontrar na terra: castanhos, verdes, laranjas... quase como uma paisagem.Definitivamente, adoro ser rendida pela natureza, adoro apreciar o nascer e o pôr-do-sol sempre que posso. Tenho uma pequena casinha isolada, perto da costa, e adoro ir lá para me desligar e tomar conta das nossas oliveiras.Adoro usar vestidos de grandes dimensões com sapatilhas e gosto muito de peças de ganga que são versáteis.Nem por isso, sinto que me mantenho muito fiel ao meu estilo. Ainda que agora seja difícil encontrar tempo para me vestir, sinto que é importante manter o meu estilo porque é algo que quero transmitir à Olivia.Adoro que elas estejam super ligadas ao Mediterrâneo, onde nasci. Vê-se a inspiração nas suas coleções.Sim, penso que as grandes empresas devem comprometer-se com a sustentabilidade, e nunca é tarde para começar a fazer as coisas melhor, é algo que eu apoio. Sinto que quanto mais as pessoas apoiarem fazer as coisas como deve ser, mais empresas serão pressionadas a fazê-lo.Há um vestido de linho castanho que adoro, pode usá-lo ou com sandálias para uma festa, ou ténis para a vida quotidiana.Penso que nunca falhamos ao usar a cor branca. Adoro usar uma t-shirt básica branca com calças de ganga brancas. Especialmente quando viajo, sinto-me muito confiante com este look!Tiro sempre as minhas fotografias com câmaras analógicas. Há muito tempo que coleciono câmaras fotográficas e troco-as dependendo do aspeto e da sensação que quero obter.Sugiro ter sempre um casaco estilo trench, penso que é uma das peças mais úteis, e um fato de banho (nunca se sabe).