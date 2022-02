Alexa Chung, Katie Holmes e Sienna Miller. O casaco que toda a gente está a comprar (e porquê)

Sobretudo de lã, €159,99, Mango Foto: DR

Sienna Miller Foto: DR

Alexa Chung Foto: DR

Katie Holmes Foto: DR

Depois de Katie Holmes,elegem o mesmo sobretudo da Mango para estes dias de inverno. Entre Londres e Nova Iorque, as it-girls e referências de estilo da geração mais nova, foram vistas com um sobretudo de lã da atual coleção da marca espanhola, que se mostra uma peça versátil e adequada a todas as ocasiões, desde um passeio no parque a um cocktail ao fim do dia.No caso de Alexa, esta levou-o a uma festa da Fendi, onde foi vista com um top branco e este casaco comprido, em tom de bege, que realmente lhe dá um ar muito effortless chic. Já Sienna e Katie foram vistas na rua, a passear com esta peça, em looks igualmente bem conseguidos.Sabemos que este sobretudo em lã é comprido, tem botões a meio, e é da coleção atual da marca e custa €159.99. A razão do seu sucesso? Pelo cor ser neutra, é uma peça versátil, e por ser em lã é quente o suficiente para Londres ou Nova Iorque.