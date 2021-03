6 Jeans sustentáveis para receber a primavera

As peças da coleção que junta a Levi's à Ganni são feitas em denim produzido com cânhamo suavizado, um novo material mais sustentável. Produzido em campos regados pelas chuvas, o cânhamo requer menos água e menos utilização de pesticidas no seu processo de cultivo e produção, e por ser um material naturalmente mais rijo, as suas fibras acrescentam um toque tão ou mais suave que o algodão tradicional. Levi's X Ganni Slit High Loose Jeans, €275.

todos os intervenientes no processo de fabrico, por forma a garantir que todas as peças são produzidas por pessoas com condições de trabalho justas. Mary Jeans, My Fair by Just.O, €141.



É a colaboração do momento.A linha 100% Recycled, da Tommy Hilfiger, é feita de algodão reciclado (seja a partir de lençóis de hotel, restos de tecidos de fábricas, ou materiais descartados). Os jeans Harper Flare, em ganga clara e com rasgões nos joelhos, são perfeitos para os dias quentes que se avizinham. Harper Flare Tommy Hilfiger, €115.andianiBCI (Better Cotton InitiativeA colaboração Levi’s + Béhen faz parte da iniciativa Denim up-Cycling Project, da qual nasceram 15 novas peças únicas e exclusivas criadas a partir de 25 peças em denim de coleções antigas e stocks parados de produto da Levi’s. Têm o toque irreverente característico da designer portuguesa, aliado ao know-how da Levi's. Levi's + Béhen Soap Jeans, €380.

Mango



2021 foi o ano em que a Mango estabeleceu novas metas sustentáveis, lançando uma coleção que poupou 30 milhões de litros de água. Estas jeans refletem o compromisso que a marca assumiu até 2025, no âmbito da coleção Committed: que o algodão seja 100% sustentável e que 50% do poliéster seja reciclado. Até 2030 definiu que 100% das fibras celulósicas terão origem em recursos conscientes e controlados. A partir de €29,99.

Bershka



A Bershka reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade enquanto membro fundador da organização Organic Cotton Accelerator (OCA), destinada a ajudar os agricultores indianos a cultivar algodão orgânico e a beneficiarem com a produção desta fibra. O cultivo de algodão orgânico é isento de produtos químicos, OGMs, utiliza menos água e energia. Preserva a biodiversidade e ajuda a mudar as vidas dos agricultores – para além de produzir roupas melhores, tal como estas jeans em ganga em dois tons, €29,99.