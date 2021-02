Como a Mango poupou 30 milhões de água e criou uma coleção de sonho

Em 2021 continuamos a falar de sustentabilidade na moda - só assim faz sentido. Aliás, uma e outra tornaram-se indissociáveis. A par desta tendência, a Mango – que tem vindo a dar cada vez mais passos positivos neste campo - comprometeu-se a poupar 30 milhões de litros de água na sua nova coleção de denim, graças à tecnologia que permitiu que tornar o processo de acabamentos das peças mais ecológico.

"Menos impacto, um mundo melhor" é o lema da Mango para uma estação que não deixa de ter a sua inspiração na vibe mediterrânica e descontraída, e que já faz parte da génese da marca espanhola, em todas as suas linhas, de adulto a criança. "Percebemos há algum tempo que o paradigma da indústria têxtil tinha de mudar para um modelo mais sustentável a fim de durar" começa por dizer Beatriz Bayo, diretora do Departamento de Responsabilidade Social da Mango. "Tendo isto em mente, começámos com vários projetos próprios para reduzir o nosso impacto ambiental, tais como as "Second Changes" ou a substituição de sacos de plástico por sacos de papel. Adicionalmente, para alinhar o nosso compromisso com os objetivos internacionais de sustentabilidade, unimos forças com o resto da indústria têxtil" conta.

Casaco, €39,99, Mango

Lançado em 2016, o projeto Second Chances consistiu na recolha de mais de 32 toneladas de vestuário usado através de 610 contentores distribuídos em todas as lojas da Mango em Espanha e Portugal, bem como lojas em França, Alemanha, Croácia, Holanda, Itália e Reino Unido. Foi graças a ele que em 2020 a Mango pôde lançar a sua primeira coleção cápsula baseada na economia circular, apresentando fibras recicladas que correspondem à quantidade de peças de vestuário recolhidas nas suas lojas. "Estas peças de vestuário têm um menor impacto ambiental e promovem a economia circular, dando-lhes uma nova oportunidade aos resíduos têxteis" acrescenta a responsável, ao acrescentar que a Second Chances é uma iniciativa que veio para ficar.

Até 2025, e na coleção Committed, a marca pretende que o algodão seja 100% sustentável e que 50% do poliéster seja reciclado, e até 2030 definiu que 100% das fibras celulósicas terão origem em recursos conscientes e controlados. "Estamos no bom caminho há vários anos e começámos a fazer pequenas mudanças sustentáveis nas coleções cápsula, mas agora é possível encontrar peças de vestuário com características sustentáveis em todas as nossas linhas", além da Committed.

A coleção de denim para o verão de 2021 inspira-se na década de noventa e vai buscar as tendências mais quentes do momento, marcadas pelo estilo de vida mediterrânico, e espelhada em tons de sonho como o azul e o castanho "areia", das camisas de ganga aos vestidos, aos macacões. Além disso, o patchwork sobre as saias, as calças e os casacos destacam o espírito dos anos 90 e acrescentam carisma aos clássicos. Os looks em denim total vieram para ficar, portanto, mas numa versão mais cool.

Calças, €29,99, Mango

Alguns dos modelos desta coleção contam com tecnologias como o laser ou o ozono para oferecer soluções sustentáveis e eficientes na lavagem e acabamento de cada peça. Poupar 30 milhões de litros de água foi possível graças a essas tecnologias. "Por um lado, a utilização da tecnologia Ecowash, desenvolvida pela empresa Jeanologia, ajudou-nos a reduzir o consumo de água, energia e químicos durante os processos de lavagem e acabamento das peças de vestuário. Por outro lado, esta coleção contém algodão sustentável certificado que incentiva a utilização de técnicas agrícolas sustentáveis, reduzindo o consumo de água e produtos químicos, e garante a saúde e segurança dos trabalhadores" revela Beatriz Bayo.

"A curto prazo, queremos continuar a trabalhar arduamente com o resto das equipas, parceiros e clientes para tornar não só a nossa empresa mas também a indústria da moda mais sustentável" explica, sobre o facto de a iniciativa não ser sazonal, mas sim permanente. "Continuaremos a trabalhar na criação de alianças com as partes interessadas para alcançar os objetivos do nosso plano estratégico para os anos seguintes, empenhados na sustentabilidade ambiental e social como os pilares fundamentais do nosso programa de responsabilidade social" conclui.

Macacão, €49,99, Mango





Além desta novidade, a Mango anunciou que estreará a sua nova imagem nas flagships stores de algumas das suas principais cidades europeias. A sustentabilidade e a eficiência energética são também elementos fundamentais neste novo conceito, que se identifica com o estilo mediterrâneo ao privilegiar materiais tradicionais, artesanais, sustentáveis e naturais, como a cerâmica, a madeira, o mármore ou o couro.