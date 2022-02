Truques para manter um estilo moderno depois dos 40 anos

Encontrar outfits e tendências que favoreçam um corpo mais maduro pode ser uma tarefa exasperante, daquelas em que só apetece arrancar cabelos ou ficar fechada em casa porque não sabe o que vestir. Se tiver mais de 40 anos, o mais provável é que até já tenha um estilo próprio definido e que nem todas as tendências novas sejam do seu agrado ou se adequem ao seu cotidiano. Contudo, existem alguns truques que pode implementar no seu guarda-roupa que a farão sentir-se a supermulher, poderosa e com muito estilo.

Básicos nunca são demais

Independentemente da tendência atual, as peças básicas serão sempre o seu melhor investimento. Lisas e em tons neutros, são intemporais e perfeitas para conjugar com outras mais extravagantes. Um bom casaco, uma camisa branca ou preta, tops de alças e calças de ganga a direito são essenciais.

Peças básicas como uma t-shirt preta Foto: Getty Images

Crie uniformes

A dica seguinte é de ouro. Porquê? Porque além de facilitar a rotina matinal, é uma garantia de como estará sempre bem vestida. Com isto referimo-nos aos "uniformes" – outfits conjugados antecipadamente para ocasiões em que não sabe o que usar ou para aqueles dias em que não tem tempo de manhã. Um look totalmente preto, um top branco com calças de ganga e botas ou um blazer com uma saia são ótimas opções. Acrescente acessórios e voila.

Um conjunto neutro é sempre uma boa opção Foto: Getty Images

Brinque com silhuetas

As silhuetas podem ser a sua melhor amiga. Um casaco oversize, como um blazer, combina na perfeição com um top mais justo que evidencie as suas curvas. Terá assim um look effortless, confortável e versátil. Outra opção é brincar com acessórios ou peças que realcem a cintura, como cintos largos ou calças de cintura subida.

Um cinto em vestidos fluidos evidencia o melhor das suas curvas Foto: Getty Images

Atualize os clássicos

Tem o armário cheio de peças intemporais. Contudo, não sabe como as conjugar. Porque não combinar o casaco que comprou há dez anos com calças desta estação? O resultado será um look moderno e urbano. Também pode encontrar novos propósitos para certos acessórios. Os lenços, por exemplo, podem ser usados com um nó ao pescoço em vez usados sobre os ombros.

Um casaco tweed é uma peça que não sai de moda Foto: Getty Images

Diga que sim aos fatos e ao monocromático

Não interessa a idade que tenha. Uma mulher poderosa necessita de um fato no seu armário. Uma das qualidades dos fatos é que podemos usá-los de forma mais descontraída, estilo street style, ou mais tradicional. Basta trocar a camisa e os saltos altos por uma t-shirt e uns ténis. E para elevar o look ao patamar seguinte, porque não arriscar no monocromático? É uma tendência que contribuir para um aspeto jovem e divertido, além de lhe poupar o tempo que demora a combinar cores diferentes.

Um fato monocromático, o melhor dos dois mundos Foto: Getty Images

Aposte nas peles

Caso um bom casaco de cabedal não seja a sua primeira opção, experimente os sobretudos estilo ursinho de peluche. Como é um look que pode-lhe conferir um ar pesado, devido ao volume do pelo, conjugue o casaco com peças mais casuais e modernas, como ganga e ténis.