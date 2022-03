4 looks por Sofia Moser, a influencer portuguesa que vive em Paris

Foto: Mango 1 de 7 Look 1: Trench coat €199,99/Calças €59,99/Carteira €19,99/Loafers €39,99 Foto: Mango 2 de 7 Look 1 Foto: Mango 3 de 7 Look 2: Trench coat €79,99€/Óculos de sol €15,99/Mocassins €49,99 Foto: Mango 4 de 7 Look 2 Foto: Mango 5 de 7 Look 3: Sobretudo de lã €149,99/Camisola €29,99/Calças €39,99 Foto: Mango 6 de 7 Look 3 Foto: Mango 7 de 7

Ter o guarda-roupa cheio de roupa mas não saber como coordenar outfits já nos aconteceu a todas e, por vezes, acabamos por desistir e pegar nas primeira peças que encontramos. A nova coleção da Mango poderá ser a sua solução, tal como foi a de, únicaportuguesa, que é modelo mas também ceramista e criadora da marca Sophie Cerâmica, baseada em Paris.Sofia escolheu quatro looks da coleção atual da marca para combater a falta de inspiração no que respeita ao que vestir durante a semana. Com uma vida bastante ativa, que divide entre a moda e a cerâmica, a influencer internacional optou por, sem nunca perder o conforto de vista e, claro, estando sempre dentro das tendências.