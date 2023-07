Chinelos e alta-costura, uma tendência para ficar?

Jennifer Lawrence na edição do Festival de Cannes deste ano. Foto: Getty Images

Ana Sotillo Foto: Havaianas

A história das Havaianas já é longa. Criada em, a marca de São Paulo tem feito sempre por espalhar oum pouco por todo o mundo. A sola de borracha e oconseguiram um feito: que nunca tenha passado de moda.E desengane-se quem julga que estes chinelos são pura e simplesmente feitos para andar na praia. Sim, eles são confortáveis e sim,, mas se for possível há quem os leve, para toda e, seja ela mais ou menos formal.Acontece que, com o passar dos anos, isso tem vindo cada vez mais a acontecer. Relembremos onas mais recentes semanas de, que tão bem souberam misturar oscom umas Havaianas. Basta uma rápida pesquisa online para que, quem não se lembra disso, refresque a memória.Recuemos, ainda, à passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Cannes deste ano... quem não se lembra da imagem de Jennifer Lawrence a subir as escadas, que se tornou viral ? E isto porque a atriz, que surgiu num maravilhoso vestido vermelho de alta-costura (Christian Dior), chamou mais à atenção pelo que levava calçado. Precisamente uns, muito idênticos às famosas Havaianas. Lawrence quis assim provar que não é preciso sofrer ou prescindir do conforto para brilhar numa red carpet.Agora, foi a vez dese deixar encantar e render-se às Havaianas. Esta estação surgem nume já não falamos somente do modelo clássico de chinelo. A marca brasileira conquistou Paris quer com os, quer também comreinventadas efoi visto a usar unsdurante o desfile de Jacquemus em Versalhes. Não errou na escolha: um par elegante e neutro de Havaianas.foi vista a usar asprovando também que as Havaianas são muito mais do que apenas os adorados chinelos.

A verdade é que com temperaturas acima dos 30 graus (Paris também tem estado a passar por uma onda de calor), os sapatos abertos da marca parecem ter sido a solução perfeita para manter as estrelas do street style frescas.

Matthias Geerts Foto: Havaianas

Matthias Geerts, outro modelo, foi visto a usar o mesmo modelo de Forné em amarelo – um verdadeiro clássico que nunca sai de moda. No meio da loucura de uma semana da Moda, o conforto é fundamental. É frequente assistir até 10 desfiles num só dia e depois disso ainda existem as inúmeras festas.



Ginevra Mavilla Foto: Havaianas



Por fim, Ginevra Mavilla, influenciadora também foi vista a usar os chinelos Havaianas Top em branco. Este modelo é um dos ícones da marca, e celebra 20 anos em 2024. Já Koffi Wandji usou uns slides Havaianas Reloaded em bege – uma nova silhueta urbana que já conquistou uma legião de fãs, de acordo com a marca.



Koffi Wandji Foto: Havaianas