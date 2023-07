Pequenos bancos para carteiras de luxo: a nova tendência nos restaurantes

É o sonho de qualquer mulher. Entrar num restaurante, sentar-se e não ficar preocupada com o cantinho onde vai conseguir pendurar a carteira, ou simplesmente ter de ficar com ela no colo. Foi no episódio de abertura da segunda temporada de And Just Like That , que assistimos a- a presença de um. Nessa cena, a personagem de Sarah Jessica Parker,, chega mesmo a dizer "Obrigada, a minha carteira estava esgotada", eencostado àTambém na conhecida série Emily in Paris surge um destes bancos, numa cena bastante cómica. Numa ida a um restaurante da Provence,destinado à sua carteira, só depois se apercebendo para o que serve.Para os clientes mais endinheirados, que frequentem, esta. É atéde se ver em estabelecimentos de luxo, que já há muito seguem uma série de novas etiquetas.A grande novidade está em que, agora, estes pequenos objetos de mobiliário, como é o caso deem vários pontos da América. Uma das razões apontadas é a de que hoje em diaque não querem sujar a pousar no chão.Na realidade, segundo a Bain & Co , as carteiras de luxo - novas e vintage - estão a ter grande procura. As- que detém a Louis Vuitton e a Christian Dior -no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022; assim como o mercado global deem 2022 em relação a 2021, para. Logo, o mercado no geral tende a acompanhar a tendência.E é que além dosdestes banquinhos de carteiras, existem ainda. É o caso dae daque acreditam quee significa que vão perder dinheiro. Depois, também há a questão da segurança, sendo que se tornasempreOs, hoje em dia, já podem assumir, existindo mesmo uns queàs quais servem de apoio. Por exemplo, no restauranteem, em, os banquinhos são dobráveis,e podem custar quase