O look efeito pernas longas deve-se a Victoria Beckham e já é viral

Victoria Beckham em Paris. Foto: Getty Images

Anna Dello Russo Foto: Getty Images

Christine Centenera Foto: Getty Images

decorreu por estes dias em, como aliás já é habitual por esta época, mas nem só na passerelle se fazem as tendências. De todos os looks que se popularizaram no, há um que se destacou dos outros, porque não é apenas uma tendência, mas também um grandeE como se não bastasse ser a combinação mais repetida nas ruas de Paris, a verdade é que foi precisamente lá, e também por estes dias, que uma figura bastante considerada no mundo da Moda fez jus a esta fórmula de estilo. Falamos deque foi fotografada na capital francesa, algo que ela já costuma vestir há anos e até com alguma frequência.Esteé um grande segredo de estilo. Este look, por mais estranho que possa parecer, é a versão das fashionistas de usar mini vestido com salto alto no verão,. Ou seja, o blazer de tamanho extra large passa a ser uma peça-chave que devemos ter no guarda-roupa.E não pensem que este look é só aconselhado a quem estiver na casa dos 20 anos., e prova disso é precisamente, que aposta no look aos, e, editora, comAo, faz com que as, quer optem por meias, como é o caso de Victoria e Anna, ou não. Além disso, embora tenha um, este look é bastante simples. Basta ter à mão um bom blazer oversized e um par de sandálias de salto alto.