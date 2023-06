Com que frequência deve lavar os jeans? A resposta pode chocar

Esta é uma dúvida que há muito se coloca:É que, em boa verdade, elas são a peça de guarda-roupa que mais tem perdurado no tempo em termos de tendência., passem os anos que passarem. Mas é um facto que a maioria de nós não sabe bemParece que quem levantou novamente esta questão foi, conhecido designer e especialista em moda, que costuma marcar presença em programas de televisão norte-americanos. Foi recentemente, num, no qual ele estava a ser, que o tema veio à conversa e ninguém melhor do que ele para acabar com mitos.No entanto,... Afinal, com que frequência devemos nós lavar os nossos jeans? Existem, tal como qualquer outra peça de roupa que usem no dia a dia. Mas tambématé que os ponha dentro da máquina de lavar. E qual foi, então, a resposta de Tan France? Segundo ele,Quando questionado por Jennifer quanto à frequência ideal de lavagem, Tan respondeu: "… vou dizer, a. (...) Eu sei que vocês acharão isso nojento, mas encontrem, então, uma maneira de limpá-los que não seja necessariamente lavá-los. [." E ainda acrescentou: "eu poria os jeans num saco de congelar e punha-os no congelador, mataria as bactérias."Escusado será dizer quea este vídeo. Houve quem defendesse que só pode pensar assim quem não utilize diariamente os transportes públicos, outros enfatizaram o facto de os jeans vestirem melhor logo após uma lavagem.Mascom seus hábitos de lavar jeans. Na verdade,, admitiu a certa altura quepara não desgastar o material. Esse episódio já aconteceu há uns bons anos, mas numa entrevista mais recente à CNN,revelou que o par em questão ainda não havia sido lavado."Se você conversar com verdadeiros aficionados por jeans, todos concordarão que", acrescentou. "Eu limpo os meus jeans quando precisam de ser lavados, na pior das hipótesesAssim sendo,Felizmente,a ser alcançado que economizará água e tempo sem deixar a sensação de estar a usar roupas sujas. "é sem dúvida o fator ideal", explica, especialista da marca de moda Spoke . "e sempre usandopara preservar a forma, a qualidade e a cor.. (...) Lavar jeans frequentemente os expõe a grandes volumes de água, levando a uma cor desbotada, enquanto o tambor da máquina de lavar também pode desgastar o tecido com o tempo", acrescentou.