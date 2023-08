Copenhaga: o melhor street style (e também o mais extravagante)

A mistura de padrões que tão bem funciona. Foto: Getty Images

Até os ténis já não são tão básicos assim. Há quem saiba desafiar as tendências. Foto: Getty Images

Os nórdicos sabem usar o oversize na perfeição. Foto: Getty Images

A ganga é uma tendência inegável. Foto: Getty Images

Nada é escolhido ao acaso, e há sempre quem se exceda... ou não. Foto: Getty Images

Saltos sim, mas não uns quaisquer. Foto: Getty Images

Os acessórios são um grande truque, capaz de transformar os looks mais básicos. Foto: Getty Images

Entre 7 a 12 de agosto, decorreu a, onde foram apresentadas as. Copenhagacom as consideradas- Paris, Milão, Nova Iorque e Londres - graças à criatividade da passarelle, mas também ao street style que mais tem feito valer oA verdade é que assão as, e de dar toda uma. São grandes. Aliás, se quisermos saber quais são e como usar as trends dominantes, basta olharmos para elas.Ninguém dominacomo elas. O ar descontraído e aencaixa-se perfeitamente no seu estilo. No guarda-roupa deste ano não faltam, por exemplo,. E o segredo está em apostar no contraste, optando por outras roupas mais justas para compor o look.Elas conseguem dar um toque especial às, escolhendo. Esse é um dos grandes: um cinto e uma carteira tamanho XXL, ou com cores garridas, uns chinelos estilo Havaianas em vez de uns saltos altos, ou até mesmo calçado que foge ao normal que temos visto até hoje.Se usam os, colocam o cunho urbano ao combiná-los com um. É um facto que as dinamarquesascom uma boa dose de estilo próprio. E funciona.também está presente. Agora estende-se a todas as suas variantes e peças de vestuário possíveis, ganhando ainda mais força. Para além dos vestidos, dos blusões ou dos tops, o denim desta estação personifica-se emcomo malas, botas e botins, e detalhes como os strass, que conferem um toque fresco e jovem a qualquer look. Aé vasta, mas tem ocomo a cor estrela da estação. Logo atrás vem o. No que toca aos materiais, vemos muitotambém surge, mas com um toque especial. Há que apostar em peças básicas como camisas brancas com laços, saias plissadas ou tweed ou jardineiras e, acima de tudo, o acessório estrela da temporada:, como as tranças e laços no cabelo ou acessórios para mochilas também ajudam a dar vida a este estilo.As ruas da capital dinamarquesa transformaram-se, assim, numa passarelle improvisada, onde se encontram as mais entendidas em moda.a todos e que nos dão pistas do que se vai vestir no outono e, sobretudo, como se vai vestir.