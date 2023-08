Lana Del Rey calça slides de marca portuguesa

O calçado português é conhecido por ter qualidade - vejam-se os exemplos de sapatarias históricas que existem um pouco por todo o país, muitas delas já raridades, mas também as marcas da nova geração que estão igualmente apostadas em manter a qualidade. Entre elas está a Lemon Jelly, fundada pela empresa portuguesa PROCALÇADO S.A., líder na indústria do calçado há 40 anos. E que acaba de dar um salto internacional devido à exposição mediática de uma celebridade bem conhecida da área da música.

Lana Del Rey escolheu um modelo desta marca portuguesa - conhecida pelo calçado cheirar a limão e por ter políticas de confeção sustentáveis - para atender ao casamento da atriz Margaret Qualley e do cantor e produtor Jack Antonoff, onde estiveram outros nomes célebres como Taylor Swift e Channing Tatum. A artista de Manhattan, que é um dos nomes mais conhecidos da sua geração, surgiu com um vestido simples e uns slides rosa claro desta marca, ainda disponíveis na coleção atual.

A acompanhar o mood do casamento - Qualley, ela própria, calçou umas ballerinas super simples, brancas, aparentemente confortáveis - Lana escolheu estes slides com plataforma, "quebrando qualquer preconceito em relação ao que é considerado como standard de etiqueta de moda para este tipo de evento" diz a marca, em comunicado à imprensa.



Os slides fazem parte da coleção de verão da Lemon Jelly, e o modelo em questão chama-se "Happy", existindo em mais cores: amarelo, rosa, laranja ou preto são apenas exemplos, e têm um preço relativamente acessível para calçado de qualidade (€44,90). A cantora usou estes sapatos com um vestido rendado e uma Prada Re-Edition 2005 em azul claro.