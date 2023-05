Diga adeus aos calções e olá às bermudas

Um Sonho de Mulher

Julia Roberts numa das cenas de 'Pretty Woman' Foto: Touchstone Pictures

Meghan Markle não prescinde de umas bermudas. Foto: Getty Images

Next Gen SS23 Foto: Getty Images

Nestes dias quentes que apenas anunciam a chegada iminente do verão, ostão comuns nos looks de escritório . Elegante e fresco, esta é a peça que não pode faltar no nosso guarda-roupa para esta primavera-verão de 2023.Originalmentepara enfrentar o calor típico de climas tropicais e do deserto,atingiram o seu momento de. Daí que vários ícones de estilo da época os tenham usado muito. Foi o caso da, que regularmente usava roupas com base masculina, ou, onde aparece com um conjunto oversize em cor tijolo.Tornou-se umadevido à suae estilo, que permitempara obter um. Com o conforto das calças e a frescura de uma saia ou de um vestido, as bermudas são uma opção mais do que válida para compor looks do dia a dia. Seja com uma t-shirt básica ou com um blazer, se quisermos dar aquele toque mais cool, esta peça,, é ideal tantocomotambém é perita nesta tendência. Apesar de ter sido vista recentemente com um look que faz parte da tendência gorpcore, a duquesa de Sussex é umana sua versão mais estival: com, combinado. Como acessórios, um cinto de couro castanho e uma clutch no mesmo tom.Numa onda, mas mantendo a elegância de uma blusa, vejamos o look escolhido pela blogger de moda. Bermudas esvoaçantes em amarelo claro e camisa de linho que parece ganga.Um visual quee certamente. Além disso, esta tendência permite substituir o sapato de salto alto por sapatos rasos e até mesmo por ténis para obter um efeito cool. Por isso, as empresas de moda apostam nessa forma mais casual de alfaiataria, e algumas, como a Next Gen , optaram por incluir alguns modelos na sua coleção primavera-verão de 2023.Por último, não nos podemos esquecer da. Algumas celebridades comorecorrem a eles sem hesitar, e são a melhor opção para quem gosta de jeans e acha que calções não são para si. Seja com uma t-shirt básica, com um top ou mesmo com uma camisa, as bermudas de ganga vão ajudar a resolver mais do que um look do dia a dia.