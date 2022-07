Chanel Haute Couture 2022/23. Uma ode à monocromia

A Chanel volta a ser protagonista na cidade das luzes para um desfile especial que antecipa a alta costura do próximo outono/inverno. O artista Xavier Veilhan, fotógrafo e escultor, foi convidado pela segunda vez para criar o vídeo teaser da coleção, inspirada no tecido de eleição da casa.



Os looks monocromáticos apareceram em tons neutros e cores vibrantes, em silhuetas elegantes mas confortáveis, um tributo a Gabrielle Chanel, que no início do século XX libertou as mulheres dos corpetes. O vestido de noiva midi passou pela passerelle na modelo Jill Kortleve, que usou um xaile em crochê e uma fita branca no cabelo.