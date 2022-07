Valentino mostra coleção de alta costura para o inverno 22 nas escadarias mais emblemáticas Roma

A Escadaria de Espanha na cidade de Roma recebeu o desfile The Beggining de Pierpaolo Piccioli, que apresentou mais de 100 looks em honra da primeira coleção do fundador da marca, que assistia na primeira fila. As silhuetas foram retiradas do arquivo da mesma coleção, em looks que uniam a visão dos dois designers. Em destaque estavam as inúmeras rosas nos ombros e decotes, e as plumas de avestruz que decoravam as bainhas, em diversas histórias de cor.



Piccioli escolheu também um diverso elenco de modelos, desmistificando as regras da alta-costura. Terminou o desfile de mão dada com todas as costureiras e alfaiates, numa bolha de emoções e talento.