Alta-costura. A Chanel deixou-nos sonhar com uma noite de verão

Nada diz "a Moda está de volta às passerelles" como um desfile de alta-costura da Chanel. Após várias estações de apresentações em formato digital (perdoem-nos, mas não é a mesma coisa), Paris voltou a vestir-se a rigor para um dos momentos mais importates do calendário de Moda anual.



Virginie Viard, diretora criativa da maison, encheu-nos os olhos logo com o cenário. Resultado de um longo desejo de colaboração com o artista Xavier Veilhan, o set avant-garde cruzou os universos do artista, conhecido pelas suas esculturas gráficas, e de Karl Lagerfeld.

O desfile começou com a embaixadora da marca, Charlotte Casiraghi a andar a cavalo, outra das inspirações recorrentes de Veilhan, num Grand Palais Éphémère transformado em picadeiro. Ponto de partida para uma coleção que pegou na elegância clássica da marca e encheu-a de contrastes e leveza, um guarda-roupa para vestir a estação quente. A feminilidade foi uma constante em quase todas as peças, entre volumes, macramé, rendas, joias coloridas e o inconfundível tweed. Irresistíveis até para os menos românticos, os bordados foram trabalhados ao pormenor como só os ateliers da Chanel sabem fazer. Vimos ainda algumas incursões pelos anos 80 e pelos anos 20, sempre com ares de primavera, a estação em que vemos Beleza em todo o lado.