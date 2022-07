Olivier Rousteing sonha inverno de Jean Paul Gaultier (e traz de volta o soutien icónico de Madonna)

Após 50 anos de carreira, o designer Jean Paul Gaultier retirou-se da posição de diretor criativo da casa francesa em 2020. Desde então que convida vários designers para criar uma exclusiva coleção, cada estação. Depois de Chitose Abe, da Sacai, e Glenn Martens, do Y/Project, chegou a vez de Olivier Rousteing, designer da marca Balmain, pensar esta nova coleção.



O designer francês passou a maioria da sua carreira na casa, e aproveitou a oportunidade para fazer tributo às inúmeras coleções que o inspiram. Para o desfile de alta costura outono/inverno 2022, retirou influências do icónico cone bra que Madonna vestiu em 1990, e na garrafa do perfume mais vendido de Jean Paul Gaultier, Le Male, um torso de homem com um top de marinheiro.



Com mais de 200 sketches, a coleção é uma dança entre o passado e o presente, uma fusão da herança de Jean Paul com a criatividade de Olivier Rousteing.







