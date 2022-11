Micro-biquíni Chanel. A história da peça vintage que não está ao alcance de todos

Jennifer Aniston fez furor nas redes sociais ao partilhar a sua capa para a revista Allure, em que posa com o icónico biquíni da coleção primavera de 1996 da Chanel, desenhado pelo génio Karl Lagerfeld. Apesar deste modelo ser o mais considerado, a verdade é que "nasceu" no desfile de primavera do ano anterior - a 14 de outubro de 1995 - quando o designer apresentou pela primeira vez esta ideia minimalista de um biquíni redondo, com um efeito em formato triangular.

A primeira vez que o biquíni microscópico foi apresentado por Lagerfeld (1995) Foto: Getty Images

Nesse ano, o biquíni brilhou na passerelle ao ser vestido por supermodelos como Stella Tenant, que usava a peça de diferentes formas - das quais se destaca o conjunto de calções com a palavra Chanel espalhada pelo tecido em várias direções, e top cor-de-rosa, numa versão quase barbiecore (tendência cor de rosa inspirada na Barbie). Carla Bruni e Kirsty Hume também chegaram a usá-lo.

Apesar de ter sido pensado e desenhado em duas cores, apenas o preto resistiu até aos dias de hoje.

Eva Herzigova e Stella Tenant, no desfile da Chanel (1996) Foto: Getty Images

Com o surgimento da tendência vintage e Y2K (estilo do início dos anos 2000), esta peça não foi esquecida pelas mentes dos amantes de arquivos das grandes casas de Moda – nem de Kim Kardashian. Em 2018, a socialite publicou fotografias com o biquíni completo, onde escreveu "Chanel vintage, vamos ser específicos, por favor".

Kim Kardashian a utilizar o bíquini completo (2018) Foto: @kimkardashian

Para a felicidade de muitos, a emblemática peça está disponível no site de roupa vintage El Cycèr, mas não para venda. O biquíni de 1996 pode apenas ser emprestado para fins editoriais, passadeiras vermelhas ou exibições.

É possível dizer que Shibon Kennedy, a stylist de Aniston para o editorial da Allure, fez uma pesquisa que valeu a pena, pois não só adornou a atriz em Chanel, mas também em Balmain, Dior e Gucci.

A atriz é bem capaz de começar as mais variadas tendências, tendo em conta a sua importância e influência, mas será que o uso desta peça é o suficiente para criar uma trend? Segundo a especialista em vendas vintage Marie Laboucarié, em entrevista à Madame Figaro, a resposta é negativa. Por ser uma peça tão rara, está listada no mercado a 11,445 euros (11.900 doláres), o que a torna em algo que pertence a um museu, e que não está ao alcance de todos. "Esta peça foi produzida, mas para poucas pessoas", tal como evidenciaram as modelos no Grand Palais, em França, no ano de 96.

O micro-biquíni desenhado por Karl Lagerfeld para o desfile primavera da Chanel (1996) Foto: El Cycèr

O modelo demonstra como peças simples e elegantes – as duas peças são simplesmente pretas e com o logótipo da casa na zona dos mamilos e cuecas – podem fazer a diferença, e transformar um look em algo extraordinário. Neste caso, muitas pessoas que não conheciam a peça vão agora procurar fervorosamente por ela online, tentando recriar esta capa de revista que, talvez, também se torne icónica.