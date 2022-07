Dolce & Gabbana celebra 10 anos de alta moda na Sicília

A casa italiana apresentou no passado domingo, 10 de julho, a coleção de alta moda para o próximo inverno, 106 looks inspirados na herança siciliana. O sagrado e o profano foram aplicados em peças clássicas, como um vestido preto com espartilho, agora bordado e pintado à mão. Os véus estiveram mais uma vez em destaque na coleção, onde predominou a renda e o dourado, tão característicos da marca.