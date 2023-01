Circo em Paris? A nova coleção da Chanel é inspirada num bestiário circense

Mais uma vez, Virgine Viviard, diretora artística da Chanel, conseguiu deixar-nos sem palavras ao apresentar a nova coleção da maison francesa, durante a semana da Moda de Alta-Costura de Paris. O cenário, idílico, apresentava esculturas de animais em madeira, imaginadas por Xavier Veilhan, uma referência à decoração interior do apartamento de Gabrielle Chanel em Paris.

O palco do desfile estava rodeado de esculturas de animais inspiradas pela decoração do apartamento de Gabrielle Chanel em Paris. Foto: Getty Images

O primeiro look apresentado no desfile foi um conjunto a fazer lembrar os ringmasters dos circos, que marcou o início do espetáculo. Daí, seguiram-se silhuetas com bordados detalhados com motivos florais e diversas referências a cães, peixes, leões e pássaros, entre outras espécies de animais, uns mais exóticos que outros. Todo um safari em tecido, com destaque para a adorável imagem de um corgi de lantejoulas cosida num fato tweed e para um vestido de saia larga, estilo bailarina, que nos remetia para um ballet do Lago dos Cisnes. Para completar os looks, as modelos usaram chapéus de cartola exuberantes, laços ao pescoço e botas até às canelas com a característica ponta em preto, como se fossem domadoras de leões.

Coleção Chanel Haute Couture primavera/verão 2023. Foto: Chanel

Coleção Chanel Haute Couture primavera/verão 2023. Foto: Chanel

O espetáculo terminou com um grande elefante de cartão no centro do palco e com a revelação de um curto vestido de noiva inteiramente coberto com andorinhas bordadas e um véu.