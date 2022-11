A subtil (e comovente) homenagem de Kate a Diana e a Isabel II

No passado domingo, dia 13 de novembro, Kate fez-se acompanhar da rainha consorte, Camila, nas homenagens do Remembrance Day (Dia da Memória). Este feriado decorre no segundo domingo de novembro e pretende homenagear todos os militares e pessoas que prestaram serviços nas guerras.

Visivelmente emocionada, Kate destacou-se pelos acessórios que usou – uns brincos de diamentes e pérolas que herdou da princesa Diana, e que usou também um dia antes da morte da rainha Isabel II. Esta escolha pode ter sido feita de forma a prestar homenagem, simultaneamente, à falecida sogra.

Os brincos de diamantes e pérolas de princesa Diana Foto: Getty Images

Também o vestido escolhido tem uma certa ligação especial a Lady Di,que também adorava o atelier Catherine Walker. Desta vez, Kate optou por um vestido preto, de mangas compridas e design que remete para as fardas militares, de forma subtil e elegante – características às quais a princesa já nos habituou.

O vestido da princesa de Gales remetia para as fardas militares Foto: Getty Images

Muitas são as comparações feitas entre Kate Middleton e Diana, desde que a primeira passou a fazer parte da Firma, e são vários os exemplos de homenagens que a princesa de Gales já prestou à sogra. Como em 2016, quando vislumbrou numa receção diplomática com a tiara que pertencia a princesa Diana. Não era uma tiara qualquer, mas sim a que a rainha Isabel II ofereceu à ex-mulher do rei Carlos III como presente de casamento com o filho.

A tiara que foi dada a Diana como presente de casamento com Carlos III Foto: Getty Images

Uma das homenagens mais evidentes foi prestada quando o primeiro filho de Kate e William, George, nasceu. Quando saiu do hospital pela primeira vez, para pousar para os fotógrafos, Kate optou por um vestido azul às bolinhas - semelhante ao que a princesa Diana vestiu na mesma ocasião, para o nascimento do filho mais velho.

As semelhanças entre os vestidos das princesas são evidentes Foto: Getty Images