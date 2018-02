Natalia Dyer, ou Nancy Wheeler, de Stranger Things, a série de culto do momento, tem sido uma das jovens estrelas em destaque evento após evento, e já conquistou o público com o seu estilo, que oscila entre o romantismo juvenil e o fashion forward, tornando-se uma it girl.

Um dos looks com que mais se destacou na última edição da Semana da Moda de Nova Iorque para assistir ao desfile de Zadig & Voltaire tinha apenas quatro peças. Natalia usou umas botas estilo cowboy, um vestido lingerie, um cinto e um casaco de ganga, com as costuras à vista.

A tendência das costuras em evidência começou com as marcas Balenciaga e Calvin Klein, e rapidamente se propagou a lojas como a Mango e a Zara, sendo adaptada não só nas peças em ganga mas em camisas, malas, casacos e calças. É uma das tendências a ter debaixo de olho neste ano.