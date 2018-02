Este não tem sido o inverno mais frio de sempre, mas, apesar disso, sair de casa de manhã cedo pede o máximo de agasalho. Os cachecóis são uma ótima opção nestas situações e quanto maiores e mais quentes melhor. E porque o estilo também conta, descobrimos na Zara a solução perfeita para combater o frio: um cachecol gigante, que se enrola à volta do corpo e combina com os mais variados looks. Em leopardo, geométrico, às bolinhas, de uma só cor ou com aplicações de pérolas.





O cachecol gigante está disponível nas lojas Zara físicas e online, entre €17,95 e €19,95.