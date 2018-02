A filha do rei da pop, Paris Jackson, a atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven na série Stranger Things, e a modelo Lulu Tenney são as protagonistas da campanha da marca norte-americana Calvin Klein. A campanha acontece no mesmo celeiro que serviu como pano de fundo para o desfile mais americano de que se lembram os admiradores da Calvin Klein. Esta intitula-se Our Moment (o nosso momento) e continua na sequência da campanha Our Family (a nossa família), a qual também foi protagonizada pelas irmãs Kardashian e por Kaia e Presley Gerber.