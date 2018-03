A chuva que se tem feito sentir faz-nos pensar que estamos perante um inverno sem fim. Felizmente, já faltou mais para que os meses quentes comecem a dar ares da sua graça, e com eles a panóplia de festas que tão bem caracteriza a silly season.

A pensar nisso, a Violeta by Mango lançou várias propostas de looks festivos com peças que , c omo já é habitual nesta cápsula da Mango, vão até ao tamanho 54. Para que as curvas não sejam nunca um problema.

Tal como na coleção principal, protagonizada pelas modelos Stella Duval e Malene Sorensen, também as sugestões de festa estão recheadas de cores fortes, tais como o rosa, o vermelho, o amarelo e o azul. Destacam-se ainda os wrap dresses, os padrões às bolinhas, as aplicações e os bordados.