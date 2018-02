Os tons fortes e os padrões étnicos são as tendências protagonistas da nova campanha da Zara para a próxima primavera/verão 2018. As sobreposições originais, como quimonos por cima de camisas, e as conjugações improváveis de prints, como o tropical com o enxadrezado, prometem coordenados irreverentes e originais. A paleta de cores vai do verde exótico ao laranja acetinado e os materiais são frescos e delicados, como o croché e o cetim. Veja o vídeo da nova campanha, em cima.