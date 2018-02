Saber renovar básicos é uma arte, arte, essa, que nem toda a gente domina. Não é o caso de Olivia Palermo, conhecida pelo seu estilo sofisticado, sempre impecável e criativo, e por saber dar um toque especial a tudo o que usa, por mais simples que seja.

Com este look, a it girl pretendeu dar um novo ar à camisola de malha laranja. Para isso, pegou num lenço amarelo (uma das cores da estação) e colocou-o na diagonal à volta de um ombro e do torso, com uma pregadeira, tornando-o parte da camisola.