A campanha da coleção Violeta by Mango tem como caras as modelos Stella Duval e Malene Sorensen, fotografadas por Bill Gentle, no cenário estival de Mérida, no México. O tamanho não importa na hora de vestir ? é esse o mote da marca. Na nova coleção, com peças até ao tamanho 54, o amarelo-mostarda é destaque, aliado a outras tendências como as bolas e os padrões florais. Destacam-se ainda bordados, padrões estilo folk com toques boémios e, nas cores, o azul e o vermelho. Como peças-chave da nova estação estão ainda os fatos clássicos formais, disponíveis em rosa e cinzento.