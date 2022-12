6 casamentos célebres que marcaram 2022

Ralph Lauren.

Valentino Couture na cerimónia, onde estiveram celebridades como Rashida Jones, Eva Longoria, Serena Williams ou Gordon Ramsay.





Chloë Sevigny e Siniša Mackovic começaram a namorar em 2018 e decidiram avançar com a união matrimonial em 2022, também. A atriz e designer e o diretor de uma instituição artística casaram num registo muito glamoroso, com Chloë a vestir três looks: um vestido de alta costura Jean Paul Gaultier de Glenn Martens para a cerimónia numa igreja em Connecticut, uma mini vestido Loewe para dançar na recepção em Waveny Park e ainda um fato de Mugler de Casey Cadwallader para a festa.



Embora hoje em dia as notícias informem de mais separações do que casamentos, 2022 foi um ano de muitas celebrações entre famosos. Foi o caso de Jennifer Lopez e Ben Affleck : o casal separou-se há 20 anos, e em 2021 voltaram a cruzar-se para não mais se separar. Este ano casaram, e o casamento deu que falar sobretudo pelo acordo pré-nupcial: Jennifer pedia que estivesse escrito que manteriam relações sexuais pelo menos quatro vezes por semana. J-Lo usou não um mas três vestidosFoi também o ano do filho mais velho de Victoria e David Beckham:encontrou o amor ao lado deque vestiu

Kourtney Kardashian e Travis Baker também casaram este ano, com o tema La Dolce Vita, já que o casamento em Itália, em maio. Todos os Kardashians usaram Dolce & Gabbana para o casamento, e o vestido da noiva inspirou-se na lingerie dos anos 60 e em símbolos religiosos (o véu apresentava iconografia religiosa com desenhos das tatuagens do noivo). As celebrações luxuosas seguiram-se ao casamento improvisado que já tinha acontecido em Las Vegas no mês anterior.

Depois de se ter livrado da tutela do pai, e poder finalmente tomar decisões por conta própria, Britney Spears casou com o personal trainer Sam Asghari, numa cerimónia que aconteceu na sua mansão em Los Angeles. Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Will.i.am e Donatella Versace (que já agora lhe fez o vestido) foram algumas das amigas da estrela pop que marcaram presença.

Por fim, também Pixie Lott e Oliver Cheshire deram finalmente o nó na bonita Catedral de Ely, em Cambridgeshire, Inglaterra, rodeados de paisagens verdejantes (já tinham adiado o casamento várias vezes por causa da pandemia). O deslumbrante vestido usado pela cantora foi uma criação de Daniel Roseberry para a Schiaparelli, com uma parte de cima transparente adornada com diamantes, e o tecido do vestido feito em seda delicada.