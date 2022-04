As primeiras imagens do casamento de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

É quase um casamento real, aquele que acaba de unir a filha do multimilionário Nelson Petz e da modelo Claudia Heffner com o filho de ícone do futebol David Beckham e da designer de Moda Victoria Beckham. A cerimónia com vista para o mar aconteceu na propriedade da família Peltz em Palm Beach, EUA, e contou com convidados como Eva Longoria e Serena Williams, mas também as antigas Spice Girls Melanie B e Melanie C.





Boa parte das atenções estiveram viradas para o vestido de noiva, um magnífico Valentino de alta-costura, algures entre o clássico e o moderno, cheia de mensagens pessoais escondidas.





