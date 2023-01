Bride to be: 15 tendências de noivas para 2023

Cor

Correr riscos num dia que se imagina perfeito pode parecer demasiado, mas compensará. Com o azul pastel a assumir o papel do convencional branco, a descrição nos acessórios é fundamental. O vestido fala por si só.

Mini

Vestidos curtos? O mais possível. As aparições em todas as tendências levam à sua ascensão. Ousado e feminino, não descura, antes pelo contrário, a elegância que se pretende neste dia. A personalidade da noiva e a tipologia da cerimónia serão sempre os fatores decisivos.

Mini Foto: D.R

Véus

Substituídos outrora por tiaras, pregadeiras e, ou ausência de acessórios, os véus estão de volta. E em pólos opostos: muito curtos ou extralongos. Não só compõem o visual como perpetuam o emocionante momento surpresa na chegada ao altar.

Véus Foto: D.R

Flores 3D

Mencionar flores nas tendências é expectável, mas quando estas ganham uma nova vida e expressão, é impossível não as enaltecer. A saltar literalmente do vestido, preenchem decotes e saias com delicadeza, audácia e muito romantismo.

Flores 3D Foto: D.R

Duas peças

Não é novidade, é certo. Mas é cada vez mais uma aposta certeira. Noivas que procuram modernidade em alternativa ao clássico vestido optam por looks de duas peças, com diferentes cortes e texturas. A grande vantagem? Permitem uma nova vida após o sim, aceito.

Duas Peças Foto: D.R

Laços

Com o foco nos detalhes, os laços sobem ao pódio. Em grandes dimensões dão o upgrade às silhuetas mais simples. Mas é na versão mini, e colocados estrategicamente, que se tornam especiais e reveladores de personalidade e delicadeza.

Laços Foto: D.R

Vestido de baile

Em oposição ao minimalismo e aos minivestidos, declara-se que as princesas estão de volta. Silhuetas de cintura definida e plenas de volumetrias, com cascatas de tule e folhos aos molhos, recuperam o glamour dos bailes com opulência e convicção. Mais é mais!

Vestido de Baile Foto: D.R

Gola subida

De uma elegância digna da realeza, os vestidos com gola subida marcam o seu regresso com toda a pompa e circunstância. A eleição da renda como material predominante, acrescenta sofisticação sem revelar em demasia. Intemporal e certeiro.

Gola Subida Foto: D.R

Capas

Se o véu não é uma opção, que tal considerar uma capa? Menos óbvio, proporciona o mesmo movimento fotogénico e oferece todo o glamour de uma passadeira vermelha. E acresce o bónus de não estragar o penteado. Minimais ou ornamentados. Fica a sugestão.

Capas Foto: D.R

Mangas com balão

Cobrir os braços com o intuito de desviar olhares ou para criar um dramatismo digno do evento, as mangas volumosas estão em voga. Se por um lado com os ombros descobertos evidenciam a elegância da zona da clavícula, pescoço e decote, por outro lado, quando o balão se forma nos ombros e afunila até ao pulso, alude a modernidade.

Mangas abalonadas Foto: D.R

Slip dress

O nome sugere lingerie. A forma, elegância e sobriedade. A influência grita anos 90. Os materiais pedem delicadeza e fluidez. E os acessórios exigem sofisticação. Em oposição aos vestidos volumosos são uma ótima e sustentável opção que proporciona várias reutilizações.

Slip Dress Foto: D.R

Corpetes

O triunfo da feminilidade surge, sem surpresas, com um clássico: os corpetes. Modernizados, promovem a liberdade de movimentos e um sensual conforto num dia que se prevê longo. Os decotes saem privilegiados e as silhuetas definem-se com elegância.

Corpetes Foto: D.R

Ombros à vista

Destapar os ombros reúne consenso quando se procura a dose certa de sensualidade e sofisticação. Com mangas exageradamente grandes e descaídas, e/ou com decotes adornados com folhos e flores saltitantes, é o detalhe preciso, impactante e diferenciador que as noivas mais "fora da caixa" procuram.

Ombros à vista Foto: D.R

Transparências

Materiais delicados lideram as preferências e ditam a tendência em que a transparência é rainha. De uma forma mais ou menos subtil, usada em mangas, decotes subidos ou a revelar silhuetas com ousadia, comprovam, uma vez mais, toda a sua versatilidade.

Transparências Foto: D.R

Luvas

A cereja no topo do bolo recai na escolha acertada dos acessórios. Com bom senso e precisão no visual escolhido, as luvas marcam o seu regresso com todo o glamour. Em tule, seda ou bordadas, acrescentam o toque de diva que se deseja. Um grande sim à tendência.