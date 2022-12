Sorte em 2023? Escolha uma cor e dizemos-lhe como irá passar o ano novo

Diz a superstição que quem usar roupa interior azul na noite de ano novo terá sorte e harmonia nos próximos 12 meses. Será mesmo verdade? Há muito que as cores do arco-íris estão associadas a específicos planos da vida, como o amor. Inclusive, há quem acredite que carregam nelas o poder da manifestação. Eis as cores que deve usar no réveillon para alcançar os seus sonhos, de acordo com os especialistas em cor.

Dourado e prateado

Começamos pela tonalidade do ouro e da prata, metais preciosos. O dourado representa riqueza e prosperidade, como seria de esperar, e permite-nos pensar na vida de uma perspetiva mais ampla, de mente mais aberta. Já o prateado, além do sucesso financeiro, está associado à motivação e à força de vontade. Garante-nos clareza, necessária para tomar decisões acertadas a fim de melhorar as nossas condições de vida. É símbolo de transformação pessoal e emocional.

Vermelho

O vermelho é a cor da paixão, do desejo e do amor. É a cor ideal para pôr planos em marcha, não só no que toca a assuntos do coração, pois sentimo-nos determinadas e poderosas. Em certas culturas orientais, também está associado a boa sorte.

Verde

O verde, principalmente os tons esmeralda, está associado à esperança, vitalidade e crescimento. É a cor da natureza mas também do dinheiro, comumente associada às notas de dólares. Há quem ainda afirme que ajuda a superar um coração partido, graças à sua energia positiva.

Azul

O azul é conhecido pelas suas boas vibrações. É a cor predileta de quem procura avançar em termos de carreira, pois dá um boost de confiança e bem-estar na vida. As suas propriedades calmentes ajudam a controlar e a reduzir o stress.



Rosa

Na última noite do ano, o cor-de-rosa será um ótimo aliado, embora não tão poderoso como o vermelho. Poderá dar um empurrãozinho a quem ainda está solteiro, se tem os olhos postos em alguém, e até melhorar as vibes românticas de quem é comprometido. Também é um ótimo presságio para melhorar relações de amizade.

Roxo

Temos ainda o roxo, associado à cor da realeza e até da espiritualidade. Contribui para o aumento do poder interior, tornando-se a escolha perfeita para aqueles que procuram concentrar as energias em si mesmo nos próximos meses e abraçar a sua espiritualidade. Está também associado à sabedoria.

Branco

Esta é uma cor que não necessita de muitas palavras para evocarmos o seu significado. Está tradicionalmente ligada à pureza e a novos começos, mas também à paz e à tranquilidade. Não tem como falhar com um outfit branco na última noite de 2022.

Preto

Tal como o roxo, o preto simboliza poder, autocontrolo e organização. É uma das cores mais clássicas para se usar no réveillon, simboliza determinação e força.