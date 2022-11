Britney Spears revela que tem danos irreparáveis no corpo

A cantora disse que acorda "três vezes por semana com as mãos completamente dormentes", por

sofrer de danos incuráveis ??nos nervos "na parte direita" do seu corpo, uma condição causada por falta de oxigénio no cérebro - diz.

Embora esteja "intermitente" na rede social Instagram, é lá quefaz os seus maiores desabafos e revelações. Aliás, foi graças ao mundo digital que os fãs se uniram e de algum modo ajudaram a cantora a sair da tutela do pai , que limitava boa parte das suas ações e decisões pessoais e financeiras. Depois de há uns meses ter revelado que perdeu um bebé , agora Britney fala abertamente sobre um problema que lhe apareceu nos nervos.

"Os nervos são muito delicados e tenho a sensação de que um formigamento percorre a parte direita do meu corpo e sobe pelo meu pescoço. A parte que mais me dói é a minha têmpora… dói e assusta…" revela a cantora, numa publicação que data de 7 de novembro.

Britney Spears acrescentou que ela "não foi capaz de lidar" com essa doença nos últimos três anos, estando num " leve estado inconsciente". Por isso, começou a dançar mais, revela, o que explica os inúmeros vídeos que publica a dançar. "É engraçado, quando danço, não sinto dor (...) É como se a minha mente estivesse a chamar a minha criança interior. E mesmo que eu não me mova como antes... acho que minha fé nessa ideia me deu força."