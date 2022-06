Shakira e Piqué. As possíveis razões que levaram ao fim do amor

"Lamentamos confirmar que nos estamos a separar. Pelo bem estar dos nossos dois filhos, que são a nossa máxima prioridade, pedimos respeito e privacidade. Obrigado pela compreensão", lê-se.

Shakira em Cannes, 2022. Foto: Getty Images

No dia em que foi anunciada a separação de Shakira, 45, e Gerard Piqué, 35, pela agência EFE, o casal foi visto num campeonato de basebol na República Checa, embora tenha sido discreto e tentado fugir às lentes dos paparazzi. Foram 12 anos de relacionamento, dos quais resultaram os filhos Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.Foi o jornal El Periódico a revelar uma alegada traição por parte de Gerard Piqué, embora nenhum dos dois tenha confirmado. A única informação relativa a uma terceira pessoa apontava para um envolvimento do jogador com "uma loura, na casa dos vinte anos, a estudar e a trabalhar em organização de eventos", que teria conhecido nas saídas à noite em Barcelona, via amigos em comum, avança desta vez a ¡Hola!, que também afirma que os amigos mais próximos do casal desmentem a suposta traição.A semanal espanhola avança ainda que no dia em que foram vistos na República Checa, foi para assistir a um jogo do filho Milan, num torneio, e que Shakira se sentou na primeira fila, enquanto Gerard Piqué ficou junto às grades. Chegaram de jato, alojaram-se num hotel de luxo e deixaram-se fotografar com fãs. "Shakira mostrava-se sorridente, Piqué estava mais sério", escreve a ¡Hola!.Há vários meses que o casal faz vida separado: a última vez que apareceram juntos num evento oficial foi em outubro passado, na Copa do Mundo, em Tarragona. Shakira marcou presença no festival de cinema de Cannes sozinha, usando um vestido preto que a imprensa apelidou logo como o "vestido da vingança" , uma alusão ao vestido que a princesa Diana usou no dia em que Carlos assumiu um relacionamento extraconjugal com Camilla Parker Bowles.Ao contrário do que havia sido noticiado, o incidente que envolveu uma ida de uma ambulância a casa da cantora a dia 28 de maio relacionou-se com o pai, William Mebarak, que teve um problema de saúde. Daí a especulação de que Shakira estaria a atravessar uma crise de nervos, envolvendo saúde e problemas amorosos. A somar aos problemas, a cantora também foi acusada de fraude recentemente, num valor de mais de 14 milhões de euros, o que pôs o casal sob investigação e, logo, tensão.Shakira lançou Te Felicito, comuma música que contribuiu para adensar o mistério sobre uma iminente separação de Piqué (o casal nunca chegou a casar), por causa das letras - "Não me digas que estás arrependido / Isso parece sincero, mas eu conheço-te bem e sei que mentes".