Nova música de Beyoncé leva fãs a demitirem-se

O novo álbum de Beyoncé, Renaissance, só chega esta quarta, 29, e já está a causar impacto. A influência que a cantora tem nos seus seguidores atingiu um novo patamar, já que alguns fãs se terão demitido depois de ouvir a nova música, Break My Soul. "Agora, acabei de me apaixonar / E acabei de deixar o meu emprego" diz a certa altura a artista na faixa lançada a 20 de junho.



O site britânico The Face recolheu alguns depoimentos de pessoas que seguiram o conselho da cantora de Single Ladies. Katt, de 30 anos, afirma: "É difícil descrever como me senti ao ouvir o tema! Parecia muito um sinal. Andava em círculos há algum tempo, sentia-me cansada e infeliz".

Vianna, de 22 anos, partilha do mesmo entusiasmo, contando a sua história. "Trabalhei como segurança numa empresa de produção de frutas e legumes. Senti-me revigorada quando escutei Break My Soul pela primeira vez". Outros seguidores decidiram expôr a sua situação nas redes sociais, como é o caso do artista Kori James, que postou no Twitter a sua carta de demissão.



Enquanto alguns seguiram o conselho de Beyoncé, outros ficaram indignados. Com a economia nos Estados Unidos da América ainda a recuperar dos efeitos da pandemia de covid-19, vários fãs questionaram se é boa ideia deixar o emprego, de repente. Como sempre, Beyoncé não deixou ninguém indiferente, e tudo apenas com uma canção.