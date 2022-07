Quem é Huma Abedin, a nova namorada de Bradley Cooper e ex-assessora de Hillary Clinton?

Para surpresa de muitos, terá sido Anna Wintour, editora da Vogue americana, a juntar Bradley Cooper, de 47 anos, e Huma Abedin, de 45, conforme declarou o site de socialites Page Six. Acontece que a amizade do ator e de Wintour data de há vários anos, e que Wintour conhecou Abedin através de Hillary Clinton.

O interesse pela política juntou o casal, mas os seus históricos de relacionamentos não podiam ser mais diferentes. O diretor do filme Assim Nasce Uma Estrela já foi casado por duas vezes e namorou com inúmeras celebridades. Tem uma filha de 5 anos com a modelo russa Irina Shayk e, antes do namoro atual, esteve com a atriz Dianna Agron, da série Glee.

Anna Wintour e Bradley Cooper no desfile outono/inverno da Burberry, fevereiro 2014 Foto: Getty Images

Huma Abedin com Anna Wintour na estreia da série 'And Just Like That', novembro 2021 Foto: @HumaAbedin / Jason Mendez

Por outro lado, só é conhecida uma relação anterior da antiga assessora de Hillary Clinton. Huma Abedin foi casada com o democrata Anthony Weiner, ex-membro do Congresso americano, condenado a 21 meses de prisão em 2017 por ter enviado mensagens de cariz sexual a um menor. O casal divorciou-se no mesmo ano.

Anthony Weiner e Huma Abedin na MET Gala de 2016 em Nova Iorque Foto: Getty Images

Apesar de ter nascido no estado de Michigan, nos Estados Unidos, Abedin viveu na Arábia Saudita desde criança. De descendência indiana e paquistanesa, regressou ao país para frequentar a Universidade George Washington. Começou como estagiária na Casa Branca em 1996, com apenas 20 anos, e em 2010 compareceu na lista da Forbes "40 Under 40".

Huma Abedin com Hilary Clinton na MET Gala 2022 Foto: @humaabedin

Em 2021, em entrevista ao The Cut, admitiu que perdeu a virgindade com o ex-marido, aos 32 anos. Abedin é muçulmana praticante e, por respeito à sua religião, escolhe não consumir álcool nem ter atividades sexuais antes de uma união.

Lançou um livro o ano passado, intitulado Both/And: A Life in Many Worlds, no qual conta a sua história de vida, das conquistas ao desolador casamento com Anthony Weiner. Partilha a sua ética de trabalho e a sua missão humanitária, numa obra que serve de inspiração para mulheres de todas as idades.