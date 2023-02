O inconveniente que Piqué e Shakira terão sempre em comum (além dos filhos)

Por norma a vida acontece de formas que ninguém espera, mas há acasos do destino que ninguém controla, como o dia em que nascemos. É o início de toda uma panóplia de possibilidades e histórias engraçadas para se contar na posterioridade, na realidade, e é o que sucede agora com Shakira e Gerard Piqué , recentemente separados, mas que fazem: a 2 de fevereiro.Shakira, celebra 46 anos, e o jogador de futebol celebra 36, tudo num clima de grande polémica e discórdia. Poucos meses depois da separação, Shakira escreveu uma canção em colaboração A coincidência do aniversário em comum torna-se, agora, um pouco incómoda, é caso para dizer. Este será o primeiro aniversário que as estrelas não comemoram a dois desde a sua união em 2010. Têm dois filhos em comum: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8.