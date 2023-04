Mãe de Piqué dá entrevista após polémica com Shakira. "Só falo da minha vida privada com pessoas chegadas"

Trata-se da primeira entrevista que a mãe de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, deu após o fim da relação do jogador de futebol com Shakira, da qual nasceram duas crianças, Milan e Sasha. E embora Bernabéu se encontre no meio da polémica, pediu, antes de aceitar participar no programa Collapse, que a sua presença não fosse marcada por assuntos pessoais, noticia a Vanity Fair espanhola. Afinal, a mulher de 60 anos é uma referência na área da medicina, especialista em lesões na espinal medula e no cérebro, além de co-diretora da Fundació Institut Guttmann (dedicada à reabilitação de danos do género) e era sobre o seu trabalho que iria falar.

Assim, durante a conversa, nenhuma menção foi feita à cantora colombiana, apesar de a mãe de Piqué, ter, alegadamente, deixado uma indireta à ex-nora. "Como toda a gente, tenho a minha vida profissional e pessoal. Mas só falo da minha vida privada com pessosa chegadas. Quando estou no trabalho, concentro-me no que tenho de fazer e sou a doutora Bernabéu", disse.

Recorde-se que pouco tempo depois de Shakira lançar os êxitos musicais nos quais fala supostamente sobre Gerard Piqué e a sua nova namorada Clara Chía, a cantora terá colocado o boneco de uma bruxa na varanda da sua casa, virada para a da ex-sogra, na altura sua vizinha, numa tentativa de afastar as más energias, isto porque a médica se referia à ex-nora como "bruxa", de acordo com a imprensa internacional. Bernabéu foi ainda acusada, segundo um informador do britânico The Sun, de ter tido conhecimento da relação extraconjugal do filho antes deste se separar oficialmente de Shakira, bem como de o ter ajudado a esconder o caso.