Shakira encontra casa vandalizada e é alvo de assédio

Nas últimas duas semanas, a cantora colombiana viu a sua vida dar uma volta de 180 graus, fruto da sua separação de Gerard Piqué, futebolista no FC Barcelona, que a terá traído. Porém, os problemas de Shakira não ficam por aqui, visto que, na segunda-feira passada, 20, a mulher de 45 anos descobriu a sua casa em Esplugues de Lobregart, Barcelona, pintada com grafitti. Embora não existem certezas, pensa-se que terá sido um fã a realizar o ato de vandalismo, que grafitou no chão frases de hits da cantora, como Te Felicito, Suerte, La Tortura ou Waka-Waka.

"Amo-te, mulher linda", "Estou aqui para ti, meu amor" e "Estou pronto para casar contigo agora mesmo e apoiar-te" são algumas das mensagens deixadas no asfalto em frente à mansão do ex-casal.