Body shaming. Nova namorada de Piqué é comparada a Shakira nas redes sociais

Existe uma regra não escrita que diz que as mulheres têm de se apoiar mutuamente, nos bons e nos maus momentos, a tal relação de sororidade feminina de que tanto ouvimos falar. Contudo, a realidade nem sempre é assim. Que o diga, a atual namorada deNo início do verão, o futebolista espanhol e a cantora Shakira anunciaram, da qual nasceram dois filhos - Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. Rumores sobre uma alegada traição por parte de Piqué não tardaram, embora alguns meios de comunicação apontassem supostos problemas financeiros como motivo para o fim. Nem Piqué nem Shakira confirmaram ou desmentiram as afirmações de que este estaria envolvido com uma "loura, na casa dos vinte anos, a estudar e a trabalhar em organização de eventos", meu-se nalguns meios, sendo, porém, óbvias as semelhanças entre a descrição referida e a aparência de Clara Chia Marti. Com apenas 23 anos, Marti é estudante de relações públicas em Barcelona e, segundo o jornal The Sun, trabalha na empresa de Piqué, Kosmos.Quase três meses depois de separar de Shakira, Piqué fez-se recentemente acompanhar de Marti a um casamento na Catalunha, onde foram vistos de mãos dadas. Com fotografias dos paparazzi a circular pela Internet, comentários sobre as duas mulheres inundaram rapidamente as redes sociais."A esposa versus a amante" e "irás estar sempre na sombra da Shakira. Convence o teu namorado a parar de se armar e a comportar-se como um homem para o bem dos filhos dele", são alguns dos pareceres que podem ser encontrados no Twitter. Outro post, da mesma índole, compara Clara à cantora colombiana, com fotografias a exemplificar: "Têm uma altura semelhante, o mesmo tom de pele, o cabelo louro, comprido e ondulado... há até alguns traços faciais que nos fazem lembrar uma das outra".Porém, há quem opte por evitar o "campo de batalha", reforçando de que não existe comparação possível entre as duas mulheres, como o fez um artigo recente da Glamour espanhola , a evidenciar que o body shaming às mulheres continua tão intenso como sempre.