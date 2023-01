A melhor superação de sempre? Shakira lança música com indiretas a Piqué

Existe melhor forma de superar uma relação do que escrever sobre ela? Shakira diria com certeza que não. Tudo indica que a nova música da cantora colombiana de 45 anos com Bizarrap é uma alusão clara ao seu namoro com Gerard Piqué, de 35. O casal anunciou o fim da relação de 12 anos no verão passado, da qual tiveram dois filhos: Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. Rapidamente surgiram rumores sobre uma alegada traição por parte do antigo jogador de futebol e, algum tempo depois, o espanhol foi de facto visto com uma nova namorada, Clara Chia Marti, de 23 anos.

"Não vou voltar aqui, não quero outra desilusão. És um grande campeão e quando precisei de ti, deste a tua pior versão", diz a colombiana. "Um lobo como eu não é para gajos como tu. Superei-te e é por isso que estás com alguém igual a ti". A certo ponto, Shakira clarifica que "isto é para te mortificar, mastigar e engolir" e que "não volto para ti, nem que chores ou supliques", supostamente referindo-se ao ex-namorado. "Compreendi que a culpa não é minha que eles o critiquem. Eu só faço música, peço perdão por te salpicar (no original, sal-pique, um trocadilho com o nome do jogador).

Outras frases parecem ser dirigidas a Clara Chia Marti: "sem ressentimentos querida, desejo-te felicidades com a minha suposta substituição. Ele trocou um Ferrari por um Twingo. Trocou um Rolex por um Casio".