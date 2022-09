Mensagens sugestivas e traição. Tudo sobre os casos "digitais" de Adam Levine

Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, tem visto o seu nome envolvido em polémica depois de Sumner Stroh, uma influenciadora de 23 anos, ter partilhado um vídeo no Tik Tok, a 19 de setembro, no qual confessa ter tido um caso com o artista durante um ano. O cantor de 43 anos é casado com a modelo Behati Prinsloo desde 2014 e tem dois filhos fruto da relação, Dusty, de seis anos, e Gio, de quatro, estando atualmente à espera do terceiro.



"Estava a ter um caso com um homem que é casado com uma supermodelo da Victoria’s Secret", afirma Stroh no vídeo, exibindo algumas mensagens trocadas entre os dois. "Era jovem e inocente, naquela altura. E, para ser sincera, senti-me explorada. Foi fácil manipular-me". A jovem acrescentou também que, passados meses sem contacto, Levine terá-lhe enviado uma mensagem a perguntar se o terceiro filho dele, que ainda não nasceu, poderia ter o seu nome - Sumner. Mas a controvérsia não fica por aqui. "Nunca quis vir a público com este assunto porque, obviamente, sei bem as consequências que isto traz para alguém que faz dinheiro da forma como eu faço, sendo uma modelo de Instagram", confessou, explicando depois que, após ter revelado a alguns amigos supostamente de confiança o que se estava a passar, um deles tentou vender a história a um jornal, obrigando-a, assim, a vir a público com a mesma.

Como não poderia deixar de ser, Levine recorreu também às redes sociais, neste caso ao Instagram, para se defender.

"Muito está a ser dito sobre mim neste momento e eu quero clarificar as coisas. Tive um mau discernimento ao falar com quem quer que fosse para além da minha mulher em QUALQUER tipo de maneira sugestiva. Não tive um caso, no entanto, ultrapassei a linha durante um período lamentável da minha vida", disse. "Em certos momentos, tornou-se inapropriado; abordei isso e tomei medidas próativas para remediar a situação com a minha família. A minha mulher e a minha família são a minha única preocupação no mundo. Ser tão ingénuo e estúpido ao ponto de arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o pior erro que poderia ter alguma vez cometido. Assumo plena responsabilidade. Vamos ultrapassá-lo. E vamos ultrapassá-lo juntos".

No Instagram, Adam Levine admitiu ter ultrapassado das marcas, mas negou qualquer traição Foto: Instagram

Contudo, a sua confissão não foi o suficiente para parar a avalanche de comentários que já tinha começado. Nos últimos dias, um total de cinco mulheres afirmaram ter recebido mensagens inadequadas de Levine, segundo o site da revista Madame Fígaro. Alyson Rose, influenciadora, publicou o que, alegadamente, consistem em conversas entre ela e o artista. "Não devia estar a falar contigo, sabes disso certo?", terá escrito Rose. "Sim, mas se somos amigos acho que é apropriado", terá respondido o cantor, embora a jovem tenha afirmado que, mesmo assim, grande parte das mensagens não tinham sido apropriadas, e que apenas não as tinha publicado pois não se sentia à vontade para tal.

Maryka, comediante e influenciadora, acusou-o do mesmo "crime", partilhando frases de cariz sexual como "podes distrair-te ao dormires comigo" ou "estou obcecado contigo". E embora Maryka tenha questionado Levine se este "não era um homem casado", o cantor terá respondido que sim, mas que "era complicado". Noutra conversa, chegou alegadamente a pedir-lhe uma fotografia do seu rabo.

Supostas mensagens trocadas entre Maryka e Adam Levine Foto: D.R

Alanna Zabel, instrutora de yoga do cantor entre 2007 e 2010, também veio a público com a sua situação. "Ele costuma dizer que contava aos amigos que tinha a professora de yoga com o melhor rabo da cidade e isso era querido", comentou Zabel no Instagram. Contudo, um dia, o artista passou das marcas ao dizer-lhe que queria passar o dia com ela nua.



O tema "traição" não é desconhecido ao cantor nem é algo recente. Numa entrevista de 2009 à revista Cosmopolitan, o mesmo terá alegado que "instintivamente, a monogamia não está na herança genética do homem. As pessoas são infiéis. Eu tenho sido infiel. E sabem que mais? Não há nada pior do que o que se sente ao fazê-lo".



Inevitavelmente, a situação de Levine reacendeu a discussão sobre o modo como lidamos ou devemos lidar com as mulheres e homens que escolhem trair os seus parceiros. "Odeio traidores", comentou a atriz Sara Foster nas redes sociais, acusando o cantor de ser um "porco" e Stroh de dar uma péssima reputação a todas as mulheres pelo o que ela tinha feito. "Não sentimos pena de ti. Sabias que este homem era casado. Podias ter facilmente ignorado as mensagens", disse, o que levou a uma segunda publicação de Stroh , na qual afirmou que pensava que o casamento de Levine estava no fim e que parou com as conversas mal compreendeu que tal não era o caso. Contudo, a influenciadora continuou a ser alvo do mesmo tipo de comentários.Por outro lado, e em resposta ao vídeo de Foster,modelo, atriz e autora que se separou à pouco tempo de Sebastian Bear-McClard (alegadamente devido a uma traição por parte deste), afirmou que tinha uma opinião completamente contrária à da atriz."Não podia discordar mais", começou por dizer. ". Especialmente quando se trata de mulheres de vinte e poucos anos que lidam com homens em posições de poder que têm o dobro da sua idade", continou. "A dinâmica do poder é tão distorcida, que é ridicula. É predatória e manipuladora, não consigo imaginar". Além disso, "se és tu que estás numa relação, és tu que és obrigado a ser fiel", argumentou Ratajkowski, referindo-se aos traidores. "Todas as outras mulheres que estão a dizer 'a culpa é delas', esse comportamento é mau e está literalmente designado para manter as mulheres afastadas".A modelo manteve firma a sua posição. "Penso que um enorme problema na nossa cultura neste momento é dizermos apenas: 'oh, os homens são monstros, são terríveis, são horríveis'. Não os responsabilizamos e depois culpamos outras mulheres e pedimos às mulheres que ajustem o seu comportamento, em vez de apenas dizermos que os homens precisam de mudar o seu comportamento. É o sexismo. É a misoginia clássica. Ponto final".