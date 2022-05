Maye Musk, a mãe de Elon Musk que recomeçou a carreira de modelo aos 59 anos

Após ter pousado pela primeira vez nua para a New York Magazine aos 63 anos, Maye Musk, mãe do fundador da Tesla, Elon Musk, surpreende novamente ao ser a primeira mulher setuagenária na capa da revista Sports Illustrated, versão "corpo de verão".

Juntamente com Kim Kardashian, Ciara e Yumi Nu, a nutricionista e modelo foi escolhida para ser o rosto de uma das capas da edição especial "Fatos de Banho 2022" da revista norte-americana. Segundo Maye, as mulheres podem ser belas independentemente do ano em que nasceram, mantra que a levou a recomeçar a sua carreira de modelo aos 59 anos.

A mãe de três filhos - um dos quais é um dos homens mais ricos do mundo - quis passar a ideia de que a mulher deve adoptar uma postura mais relaxada relativamente ao seu corpo. "Quando vamos à praia somos um bocado tímidas quanto aos nossos corpos, mas os homens andam por lá com um aspecto horrível e não querem saber", afirma Maye numa entrevista às revista americana People.

"Estou tão feliz por estar na capa da Sports Illustrated aos 74 anos. Já não era sem tempo", escreveu Maye em tom divertido numa publicação do Instagram.