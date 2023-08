O que se sabe sobre Bryan Rendall, o namorado de Sandra Bullock

Juntos há quase uma década, a relação de Sandra Bullock e Bryan Randall nunca foi uma que esteve no spotlight. A atriz de 59 anos, célebre pela sua performance no filme Um Sonho Impossível, terá conhecido o parceiro no início de 2015, após o mesmo fotografar a festa de aniversário do seu filho Louis, na altura com cinco anos. Segundo a People, o casal terá começado a namorar pouco tempo depois, surgindo juntos no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux, no verão do mesmo ano. No entanto, foram poucas as vezes em que Bullock se fez acompanhar pelo namorado a eventos públicos. Uma delas foi em outubro de 2015, para a estreia do filme Os Profissionais da Crise, em Los Angeles. No geral, levavam uma vida bastante privada.



"A minha vida estava orientada, e aqui está este ser humano maravilhoso que não quer ter nada a ver com a minha vida", afirmou Bullock no programa Red Table Talk em 2021. "Mas era a pessoa certa."



modelo antes de enveredar pela fotografia, chegando a aparecer nas páginas da Vogue francesa, segundo o site de entretenimento E! News. Faleceu no passado fim de semana aos 57 anos, conforme revelado em comunicado pela sua família, noticiado pela People. "É com grande tristeza que partilhamos que, a 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma luta de três anos contra a ELA [esclerose lateral amiotrófica]. Bryan escolheu desde cedo manter a sua jornada com a ELA privada e aqueles que cuidaram dele fizeram o melhor para honrar o seu pedido", avança o comunicado. "Estamos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram connosco na natureza desta doença e às espantosas enfermeiras que se tornaram nossas companheiras de quarto, sacrificando muitas vezes as suas próprias famílias para estarem com a nossa."

Sandra Bullock na estreia do filme 'A Cidade Perdida' (2022) em Los Angeles. Foi o último projeto da atriz antes de anunciar uma pausa da na carreira. Foto: Reuters

No Red Table Talk, a atriz confessara também que tinha encontrado o "amor da sua vida" e que Rendall era "um exemplo excecional para os seus filhos". Louis, de 13 anos, e Laila, de 11 anos, ambos adotados, e para a filha mais velha do companheiro, fruto de um relacionamento anterior. Curiosamente, quando o par se conheceu, o processo de adoção de Laila já estava em andamento: "Eu tive o Louis primeiro. Então, quando o conheci [Bryan], ainda não estávamos juntos há muito tempo e eu disse: 'Lembras-te do acordo de confidencialidade que assinaste quando fotografaste o meu filho? Sabes que isso ainda está válido... porque vou trazer uma criança quando voltar de Toronto'."

Sobre um casamento futuro, Bullock afirmou que não queria que os outros seguissem necessariamente os seus passos, mas que não precisava de um papel oficial para ser uma parceira e uma mãe dedicada. "Não preciso que me digam para estar sempre presente nos momentos mais difíceis. (...) Tenho um parceiro que é muito católico e [sabemos que] existem duas maneiras diferentes de ver as coisas. Nem sempre concordo com ele, e ele nem sempre concorda comigo. Mas ele é um exemplo, mesmo quando não concordo com ele."

Há cerca de um ano e meio, em março de 2022, Bullock anunciou que ia fazer uma pausa na carreira para passar mais tempo de qualidade com a família. "