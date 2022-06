Filha de Elon Musk renuncia ao nome do pai

A filha de Elon Musk e da ex-mulher Justine Wilson apresentou ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, EUA, um pedido formal para alterar o seu nome de nascimento de forma a que este corresponda à sua identidade de género, avançou o jornal The Guardian. A jovem de 18 anos, idade de consentimento para tomar tal decisão na Califórnia, luta assim pelo direiro de viver oficialmente com o nome Vivian Jenna Wilson, renunciando ainda ao apelido do pai.

"Já não vivo nem desejo estar relacionada com o meu pai biológico de qualquer forma", afirmou Vivian na petição em que requisitou a mudança de nome e uma nova certidão de nascimento. Recorde-se que, numa publicação do Twitter de dezembro de 2020, o multimilionário afirmou que apoiava totalmente a causa trans, "embora os pronomes fossem um pesadelo".