Celebridades que tiveram filhos via barriga de aluguer

A gestação de substituição, comumente conhecida pela expressão barriga de aluguer, não é regulada do mesmo modo, mundialmente. Embora não seja uma prática regulamentada em toda a Europa - é proibida em França, Noruega, Suécia ou na Alemanha, por exemplo - o mesmo não acontece noutros continentes ou países, como é o caso dos Estados Unidos. É lá que muitos casais tentam a sorte para começar (ou continuar) a sua família, inclusive figuras públicas.



Rebel Wilson, atriz, escritora e comediante australiana, recorreu recentemente ao Instagram para anunciar o nascimento da sua primeira filha, via gestação de substituição. "Não consigo sequer descrever o amor que sinto por ela, ela é um belo milagre! Estou eternamente grata a todos os envolvidos (vocês sabem quem são), isto tem sido anos de trabalho...mas queria agradecer particularmente à minha linda barriga de aluguer que a carregou e a deu à luz com tanta graça e cuidado. Obrigado por me ajudarem a começar a minha própria família, é um presente espantoso. O melhor presente!", escreveu a mulher de 42 anos. "Estou pronta para dar à pequena Roycie todo o amor imaginável. Estou a aprender rapidamente...muito respeito por todas as mães que andam por aí! Orgulho em fazer parte do vosso clube."

Foto: @rebelwilson 1 de 12 Rebel Wilson anunciou o nascimento da filha, Royce Lillian, na segunda-feira passada, 7 de novembro de 2022 Foto: @priyankachopra 2 de 12 Nick Jonas e Priyanka Chopra deram as boas-vindas à sua primeira filha no início de 2022. "Estamos para lá de felizes por confirmar que recebemos um bebé via barriga de aluguer", escreveram nas suas contas de Instagram. "Pedimos respeitosamente privacidade durante este tempo especial, enquanto nos focamos na nossa família. Muito obrigado." Foto: @amberheard 3 de 12 Amber Heard, de 36 anos, optou por ser mãe através de uma barriga de aluguer. Oonagh Paige nasceu no dia 8 de abril de 2021 e tem hoje 17 meses Foto: Getty Images 4 de 12 Elizabeth Banks e Max Handelman têm dois filhos - Felix, de 9 anos, e Magnus, de 8. O casal recorreu à gestação de substituição devido aos problemas de infertilidade de Elizabeth Banks Foto: Getty Images 5 de 12 A cantora Grimes e Elon Musk deram as boas-vindas a um segundo filho, uma menina chamada Exa Dark Sideræl, via gestação de substituição, em dezembro de 2021. Foto: @kimkardashian 6 de 12 Kim Kardashian e Kanye West têm quatro filhos - North, de 9 anos, Saint, de 6 anos, Chicago, de 4 anos, e Psalm, de 3 anos. Os dois filhos mais novos nasceram via barriga de aluguer. Foto: Getty Images 7 de 12 Cameron Diaz e Benji Madden anunciaram que foram pais em 2020 quando a atriz tinha 47 anos e o músico 40. Foto: @nicolekidman 8 de 12 Nicole Kidman e Keith Urban têm duas filhas juntos: Sunday Rose, que a atriz deu à luz em 2008, e Faith Margaret, que nasceu via barriga de aluguer em 2010. Foto: @hilariabaldwin 9 de 12 Hilaria e Alec Baldwin são pais de sete crianças - Carmen Gabriela, de 9 anos, Rafael Thomas, de 7, Leonardo Ángel Charles, de 6, Romeo Alejandro David, de 4, Eduardo Pao Lucas, de 2 anos, Maria Lucia Victoria, de 18 meses, e Ilaria Catalina Irena, que tem apenas alguns meses. Maria Lucia, o sexto filho do casal, foi a única concebida através de gestação de substituição. Foto: Getty Images 10 de 12 Ellen Pompeo e Chris Ivery têm três filhos - Stella Luna, de 13 anos, Sienna May, de 8, e Eli Christopher, de 5. Embora saibamos que Sienna foi concebida através de barriga de aluguer, a atriz de 'Anatomia de Grey' não confirmou se esse também foi o caso de Eli Foto: Getty Images 11 de 12 Elton John e David Furnish com os filhos Zachary e Elijah em 2015. Foto: Getty Images 12 de 12 As filhas mais novas de Sarah Jessica Parker, Marion Loretta e Tabitha Hodge, de 13 anos, nasceram desta via, e o seu primeiro filho, James Wilkie, hoje com 20 anos, nasceu quando a atriz tinha 37 anos.